ЕС не собирается отменять безвизовый режим с Украиной

Евросоюз не видит оснований для отмены безвизового режима с Украиной

Европейский союз не видит оснований для отмены безвизового режима с Украиной, заявил посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли.

"На регулярной основе мы должны проверять ситуацию относительно этих обязательств. Но на сегодняшний день у нас нет причин предполагать, что у Украины будут проблемы с этим", — заявил Мингарелли в интервью украинскому интернет-изданию Realist. С 11 июня прошлого года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Для его получения Киеву пришлось выполнить ряд требований ЕС, однако Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

"Если Украина отступит по отношению к самым важным требованиям, например, в вопросе управления миграцией или границами, верховенства права, тогда могут возникнуть проблемы. Но я не вижу ни одной причины, почему так могло бы произойти", — уточнил Мингарелли. Он напомнил, что требования Евросоюза касались множества сфер, в частности, охраны границ, верховенства права, управления миграцией, а также реформирования других секторов.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС. Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений.

С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило с 1 сентября запустить действие соглашения в полной мере.