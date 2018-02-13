Саакашвили попросил о помощи Меркель и ЕС

"Если Европейский союз и прежде всего канцлер Ангела Меркель наконец что-то не предпримут, Украина будет разрушена. Порошенко разрушает эту страну и хочет убрать меня подальше, поскольку я обличаю коррупцию", — сказал Саакашвили. По словам Саакашвили, в Киеве на него нападали мужчины в масках, которым удалось вывезти его на частном самолете в Польшу. Ответственным за эти действия Саакашвили считает украинского президента Петра Порошенко

Политик также заявил, что намерен вернуться на Украину законно, чтобы продолжить борьбу.

Ранее Саакашвили опубликовал в фейсбуке новое видео своего задержания в Киеве