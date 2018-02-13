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Саакашвили попросил о помощи Меркель и ЕС
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Саакашвили попросил о помощи Меркель и ЕС 

Газета.Ru 13 февраля 2018
Фото: Глеб Гаранич/Reuters
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил о поддержке канцлера Германии Ангелу Меркель и ЕС. Об этом пишет немецкое издание Bild.
По словам Саакашвили, в Киеве на него нападали мужчины в масках, которым удалось вывезти его на частном самолете в Польшу. Ответственным за эти действия Саакашвили считает украинского президента Петра Порошенко.
"Если Европейский союз и прежде всего канцлер Ангела Меркель наконец что-то не предпримут, Украина будет разрушена. Порошенко разрушает эту страну и хочет убрать меня подальше, поскольку я обличаю коррупцию", — сказал Саакашвили.
Политик также заявил, что намерен вернуться на Украину законно, чтобы продолжить борьбу.
Ранее Саакашвили опубликовал в фейсбуке новое видео своего задержания в Киеве
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