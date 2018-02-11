Джонсон выступил за расследование событий в штате Ракхайн

Глава британского МИД выступил за проведение расследования событий в штате Ракхайн

Глава британского МИД Борис Джонсон , находящийся с визитом в Мьянме, встретился в воскресенье с министром иностранных дел, государственным советником и фактическим лидером этой страны Аун Сан Су Чжи и выразил ей свою обеспокоенность будущей судьбой народности рохинджа.

"Я говорил ей о том, как сам стал свидетелем ужасных условий, в которых беженцы-рохинджа пребывают в Бангладеше, и о своей глубокой обеспокоенности их будущим. Я подчеркнул важность того, чтобы бирманские (в Великобритании Мьянму все еще официально именуют Бирмой — прим. ТАСС) власти провели полномасштабное и независимое расследование насильственных действий в Ракхайне и привлекли к ответственности тех, кто виновен в нарушении прав человека", — отметил Джонсон после встречи. Джонсон выступил за проведение независимого расследования событий в штате Ракхайн и призвал власти Мьянмы к сотрудничеству с международным сообществом с целью обеспечить возвращение беженцев в этот регион. Эта встреча, как сказано в поступившем в ТАСС коммюнике Форин оффиса, состоялась на следующий день после посещения руководителем британского внешнеполитического ведомства лагеря беженцев в округе Кокс-Базар на юго-востоке Бангладеш, где нашли пристанище около миллиона мусульман рохинджа.

Британский министр добавил, что во время беседы с Аун Сан Су Чжи он также "подчеркнул срочную необходимость создания таких условий в Ракхайне, которые бы превратили его (штат) в безопасное место для возвращения беженцев-рохинджа, которые не испытывали бы никакого страха и знали бы, что к их базовым правам будет проявляться уважение и они будут соблюдаться".

Джонсон пообещал продолжать использовать все имеющиеся у Лондона "дипломатические рычаги и влияние на глобальной арене, чтобы найти путь к обеспечению лучшего будущего для сообщества рохинджа".

25 августа прошлого года боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн. Силы безопасности начали в регионе силовую операцию. Согласно официальным данным, в столкновениях погибли 414 человек, однако, по данным международной организации "Врачи без границ", лишь за первый месяц столкновений в регионе жертвами насильственных действий стали 6,7 тысячи человек. Около 690 тысяч рохинджа, по данным Международной организации по миграции, бежали в Бангладеш.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.