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Додон намерен блокировать поправку в конституцию
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Президент Молдавии намерен блокировать поправку в конституцию о евроинтеграции 

ТАСС 7 февраля 2018
Фото: ТАСС
Президент Молдавии Игорь Додон будет блокировать поправки в конституцию Молдавии, предусматривающие закрепление курса на интеграцию в ЕС, которые продвигает правящая Демократическая партия. Об этом глава республики заявил в интервью изданию "Свободная Европа", выдержки из которого опубликовали в среду местные телеканалы.
"Будем блокировать включение в конституцию этого пункта", — сказал Додон.
По его мнению, если этого не сделать, демократы смогут консолидировать свой электорат перед запланированными на конец года выборами в парламент. Президент также подчеркнул, что в случае принятия поправки Молдавия еще больше отдалится от урегулирования застарелого конфликта с Приднестровьем, жители которого больше тяготеют к России.
Инициатива внести в основной закон такую поправку принадлежит лидеру демократов Владимиру Плахотнюку. Он пояснил это необходимостью обеспечить курс на евроинтеграцию вне зависимости от политических изменений, которые могут произойти в будущем. Проект закона получил положительное одобрение Конституционного суда и правительства.
Накануне председатель парламента Андриан Канду сообщил, что в случае отказа Додона, законопроект может быть одобрен им или премьером после процедуры временного отстранения президента, которая уже применялась против Додона.
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 Ещё 5 источников 
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