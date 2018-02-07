Додон намерен блокировать поправку в конституцию

Президент Молдавии намерен блокировать поправку в конституцию о евроинтеграции

"Будем блокировать включение в конституцию этого пункта", — сказал Додон. Президент Молдавии Игорь Додон будет блокировать поправки в конституцию Молдавии, предусматривающие закрепление курса на интеграцию в ЕС , которые продвигает правящая Демократическая партия . Об этом глава республики заявил в интервью изданию "Свободная Европа", выдержки из которого опубликовали в среду местные телеканалы.

По его мнению, если этого не сделать, демократы смогут консолидировать свой электорат перед запланированными на конец года выборами в парламент. Президент также подчеркнул, что в случае принятия поправки Молдавия еще больше отдалится от урегулирования застарелого конфликта с Приднестровьем, жители которого больше тяготеют к России.

Инициатива внести в основной закон такую поправку принадлежит лидеру демократов Владимиру Плахотнюку. Он пояснил это необходимостью обеспечить курс на евроинтеграцию вне зависимости от политических изменений, которые могут произойти в будущем. Проект закона получил положительное одобрение Конституционного суда и правительства.