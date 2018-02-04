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Стала известна личность стрелявшего по мигрантам в Италии
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СМИ: стрелявший по мигрантам в Италии был кандидатом от ультраправой партии 

Газета.Ru 4 февраля 2018
Фото: Reuters
Итальянец Лука Траини, который открыл стрельбу по мигрантам из Африки в городе Мачерата, был кандидатом от партии "Северная лига", выступающей за антимиграционную политику, сообщает The Local.
На преступление его побудила "расовая ненависть". В 2017 году 28-летний Траини был кандидатом от ультраправой партии "Северная лига" в коммуне Корридония, однако за него никто не проголосовал.
Сообщается, что Траини вел стрельбу из автомобиля. После того, как он вышел из машины, он показал нацистское приветствие и кричал лозунги "Viva Italia", "Да здравствует Италия" и "Италия для итальянцев".
От стрельбы пострадали пять мужчин и одна женщина из Ганы, Мали и Нигерии. Инцидент произошел через день после того, как эмигрант из Нигерии убил 18-летнюю итальянку, тело которой обнаружили недалеко от Мачераты.
Ранее власти Италии сообщали подробности преступления.
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