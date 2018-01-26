Ещё
Испания объявила посла Венесуэлы персоной нон грата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Испания объявила посла Венесуэлы персоной нон грата 

RT на русском 26 января 2018
Фото: FACEBOOK
Правительство Испании объявило посла Венесуэлы в Мадриде Марио Исеа персоной нон грата в качестве ответа на аналогичный шаг Каракаса.
Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на заявление министра образования, культуры и спорта Испании Иньиго Мендеса де Виго по итогам заседания кабмина.
Как пояснил министр, Исеа будет выслан из страны.
Мендес де Виго подчеркнул, что Испания хочет сохранять с Венесуэлой уважительные и дружеские отношения, однако это затрудняют решения венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Ранее стало известно, что Венесуэла объявила посла Испании в Каракасе персоной нон грата из-за вмешательства испанских властей во внутренние дела латиноамериканской республики. В Мадриде пообещали дать пропорциональный ответ.
RT на русском: последние новости
В Испании захоронили эксгумированные останки Сальвадора Дали В МИД России сообщили о запросе консульского доступа к дочери Скрипаля Немецкий политик рассказал, что посла Украины в Берлине призвали не вмешиваться в дела Германии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России236
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям180
Атомные подлодки РФ дошли до США150
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео437
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле313
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение