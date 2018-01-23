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ПАСЕ требует от России «прекратить военную поддержку Донбасса»
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ПАСЕ призвала Россию прекратить поддержку Донбасса 

BFM.RU 19 часов назад
Фото: EPA
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла новую резолюцию о «гуманитарных последствиях войны» на Украине, в котором призывает Москву остановить финансовую и военную поддержку вооруженных формирований в Донбассе, сообщает РБК.
«Перестать признавать паспорта и документы, в том числе судебные решения и документы, подтверждающие имущественные права, выданные на территориях, контролируемых незаконными вооруженными формированиями Донецкой и Луганской областей», — также говорится в одном из пунктов (всего в документе их 10).
Кроме того, ПАСЕ призвала Москву отказаться от «принудительной выдачи» российских паспортов гражданам, проживающим на территории Крыма, а также снять запрет с деятельности Меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в России). «Освободить всех украинских пленных, захваченных и находящихся в заключении в Российской Федерации и в аннексированном Крыму», — сказано в резолюции. Документ подготовлен на основе доклада литовского политика Эгидиуса Верикиса.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой​ заявил, что Россия «никогда» не выполнит условия ассамблеи, касающиеся статуса Крыма и счел вопрос присоединения полуострова «историческим фактом». Кроме того, Толстой сообщал, что Москва выплатит свой долг по взносу в ПАСЕ тогда, когда российская сторона вернет себе основные права в организации.
Российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за начала конфликта в Донбассе и присоединения Крыма.
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