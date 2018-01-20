Умер Поль Бокюз

Во Франции умер шеф-повар и ресторатор Поль Бокюз

Знаменитый французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюз скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Twitter министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Бокюз умер в городе Колонь-о-Мон-д`Ор, где родился в 1926 году.

Бокюз происходил из семьи потомственных кулинаров, работавших в этой сфере с XVII века. Сам Бокюз начал учиться кулинарному мастерству с детства. В 70-е годы он стал одним из основоположников "новой французской кухни", отличавшейся меньшей калорийностью блюд, чем традиционная французская гастрономия.

К восьмидесятым годам Боклз завоевал всемирную известность, создав собственную сеть ресторанов. В 1987 году он учредил международный кулинарный конкурс Bocuse d’Or ("Золотой Бокюз"), считающийся одним из самых престижных.

Боклюз — создатель супа с трюфелями, названного по инициалам бывшего тогда президентом Франции Валери Жискар д`Эстена (V. G. E). Это блюдо до сих пор фигурирует в меню Елисейского дворца.