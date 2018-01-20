Пьяного пилота задержали перед взлетом

Пьяного пилота British Airways задержали за несколько минут до взлета

Полиция Лондона задержала находившегося в состоянии алкогольного опьянения пилота авиакомпании British Airways за несколько минут до взлета, сообщает в субботу газета Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел на рейсе 2063, следовавшем из лондонского аэропорта Гэтвик на Маврикий. Пассажиры почувствовали запах алкоголя от пилота и вызвали полицию. Стражи порядка задержали мужчину.

Порядка 300 пассажиров должны были вылететь в 20.20 (23.30 мск) в четверг, однако рейс был отложен до 22.56 (02.56 мск, пятница). Спустя 11 часов полета они успешно приземлились на острове в пятницу в 14.07 (13.07 мск).