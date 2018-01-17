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Омбудсмен ЕС призвала высших должностных лиц ЕЦБ прекратить участие в G30
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Омбудсмен ЕС призвала высших должностных лиц ЕЦБ прекратить участие в G30 

Банки.ру 17 января 2018
Омбудсмен ЕС Эмили О'Рейли призвала высших должностных лиц Европейского центрального банка (ЕЦБ) прекратить участие в G30 — международной организации, объединяющей финансистов и экономистов, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Согласно опубликованным рекомендациям, постоянное членство ЕЦБ в G30 может подорвать доверие общественности к независимости европейского регулятора, поэтому его главе Марио Драге рекомендовано незамедлительно приостановить свое членство.
Омбудсмен отметила, что в G30 входят представители ряда крупных банков, которые прямо или косвенно контролируются ЕЦБ. После наделения ЕЦБ надзорными полномочиями над крупными банками ЕС, ситуация может вызвать конфликт интересов и подорвать доверие к регулятору как к независимому органу.
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