Премьер-министр Венгрии: «ЕС не понимает Россию»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил в своем интервью газете Welt am Sonntag, что Европейский союз не понимает Россию, поэтому неправильно выстраивает свои отношения с ней. сообщает ТАСС.

По мнению политика, ЕС не понимает, что по отношению к России нужно демонстрировать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству.

Однако Европа придерживается крайне односторонней политики.

«Венгрия имеет условное влияние, слово остается за крупными странами ЕС, которые непременно хотят санкций против РФ», — сказал он.

Он также отметил определенную тенденцию, когда, считаясь хорошим европейцем, лучше критиковать российское руководство, чем наоборот.

Орбан уверен, что президенту Владимиру Путину удалось вновь сделал свою страну сильной, сделав ее важным игроком в мировой политике. «У Запада на первом месте свобода. В России речь идет в первую очередь о том, чтобы держать сплоченным огромное государство, а все остальное придет потом», — сказал Орбан.