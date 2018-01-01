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Польша отказалась принимать беженцев
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Премьер-министр Польши заявил о том, что Варшава не будет принимать беженцев 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала TVP Info заявил о том, что страна не будет принимать беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

«Мы неизменно стоим на позиции, что не будем принимать беженцев, мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Это наше суверенное решение», — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что Польша «снимает напряженность на восточных рубежах Евросоюза», принимая на своей территории украинских мигрантов.

В октябре министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявил, что страна не станет принимать беженцев по программе ЕС, так как у них достаточно украинцев.

Эксперт Совета по международным делам Станислав Кувалдин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал отказ стран Вышеградской четвёрки (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. — RT) принимать прописанное квотами ЕС число мигрантов.

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