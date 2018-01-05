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Польша и Украина поспорили из-за беженцев
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Киев и Варшава поспорили о количестве украинских беженцев в Польше 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер

Польша за последнее время предоставила статус беженца 80 украинцам, а не десяткам тысяч, как утверждают в Варшаве. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что его страна приняла полтора миллиона украинцев, при этом, по крайней мере, несколько десятков тысяч из них бежали с востока Украины.

"По официальным данным, за последнее время статус беженцев в Польше получили около 80 украинцев… Другой вопрос — трудовые мигранты. Десятки тысяч украинцев во времена экономического кризиса, спровоцированного в том числе и войной, работают в соседних странах, в том числе и в Польше, усиливая ее экономику, вкладывая свои руки, ум, силы, украинское трудолюбие и искренность в формирование польского ВВП", — написала Геращенко на своей странице в Facebook, отметив, что польским властям следует поблагодарить украинцев за трудолюбие, а не говорить о беженцах.

В последние месяцы появилась напряженность в отношениях между Киевом и Варшавой. В начале декабря Моравецкий заявил, что Польша приняла много украинских беженцев и таким образом "помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза". После этого Климкин ответил, что в Польше работают около миллиона украинцев, поэтому можно поспорить о том, "кто кого спасает".

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