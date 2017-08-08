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Опубликован разговор экс-главы польского МИД с нецензурной бранью в адрес Литвы
Польские СМИ опубликовали расшифровку тайно записанного в 2014 году разговора на тот момент министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского с главой польского концерна Orlen Яцеком Кравецом, в ходе которого глава МИД несколько раз оскорбительно высказался в отношении Литвы. Разговор, который уже вызвал резонанс в Литве, опубликован порталом TVP.info. Сикорский назвал литовцев ворами и мошенниками, а также рассказал главе польского концерна, что хочет «воспитать литовцев», чтобы они поняли, что «нельзя [гадить] на Польшу бесплатно».
Кравец утверждает, что имеет влияние на Литву, так как «финансирует ее». В разговоре Сикорский неоднократно использует нецензурные слова, предлагая варианты, как «проучить» литовцев. Литву он при этом назвал «малюсенькой страной». Кравец, в свою очередь, рассказывает о своих связях с главой Роснефти Игорем Сечиным и возможностях сделки Orlen с ним, которая в итоге не состоялась. Разговоры Сикорского тайно записывались во время его частных встреч в ресторанах Варшавы в 2013 и 2014 годах. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс уже заявил, что обнародованные фрагменты тайно сделанной записи разговоров Сикорского служат предупреждением другим политикам этой страны о том, что нужно реальнее смотреть на двусторонние отношения, сообщает Delfi. Отметим, что недавно отношения двух стран в очередной раз обострились — после намерения Варшавы использовать образ вильнюсской достопримечательности — Святых ворот — на польских паспортах. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации и отношениях Польши с прибалтийским государством.
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