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Полицейские устроили секс-вечеринку в преддверии G20
Фото: Кадр из фильма "Типа копы"
Более 200 полицейских, прибывших в Гамбург для работы в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20), устроили секс-вечеринку и стриптиз с оружием. Об этом сообщает Inquirer.net.
Как отмечает издание, прежде чем приступить к выполнению обязанностей, офицеры устроили «дикую вечеринку» в своих временных квартирах. Некоторые очевидцы сообщали, что правоохранители «занимались сексом на публике и массово мочились на улице напротив забора».
«Одну женщину-офицера видели танцующей на столе, одетой только в халат и с оружием в руке», - рассказал один из собеседников издания. По его словам, секс-вечеринка полиции была очень шумной, длилась всю ночь и закончилась только в 6:30 утра. Кроме того, как минимум два офицера подрались.
После вечеринки все замеченные в непристойном поведении полицейские были «преждевременно освобождены от дежурства».
Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7–8 июля.
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