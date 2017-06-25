Его Величество Чернетич: как в Италии разоблачили фальшивого принца Черногории и Македонии

В Европе разразился грандиозный светский скандал: 56-летний туринец несколько лет ухитрялся выдавать себя за принца Стефана Чернетича — члена королевского дома Черногории и Македонии, а также Сербии, Албании и Воеводины.

За это время он успел войти в доверие ко многим влиятельным и известным лицам в Европе.

Мошенника разоблачили, когда он отказался платить за проживание на роскошном итальянском курорте.