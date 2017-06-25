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Его Величество Чернетич: как в Италии разоблачили фальшивого принца Черногории и Македонии
В Европе разразился грандиозный светский скандал: 56-летний туринец несколько лет ухитрялся выдавать себя за принца Стефана Чернетича — члена королевского дома Черногории и Македонии, а также Сербии, Албании и Воеводины.
За это время он успел войти в доверие ко многим влиятельным и известным лицам в Европе.
Мошенника разоблачили, когда он отказался платить за проживание на роскошном итальянском курорте.
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