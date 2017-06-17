Кто кого раздражает: в интернете появилась необычная карта Европы

В Интернете необычную опубликовали карту Европы: для каждой страны там указан ее главный раздражитель. Об этом рассказывает Ридус

Предметы обид и раздражений европейцев расходятся от безобидного музыкального юмора до политических разногласий.

Одни из наиболее безобидных раздражителей у чехов - песенка "Йожин з бажин", и у итальянцев - пальцы, сложенные в щепоть, а Литва и Латвия не любит картошку.

Больше всего европейцев раздражают соседи: французов - англичане, англичан - французы. Англичан не любят также и шотландцы. Данию раздражает Норвегия, Норвегию - Швеция, Швецию - почему-то Саудовская Аравия.

Любопытные раздражители у бывших Республик СССР. Россию, по мысли создателей карты, раздражает ЛГБТ-сообщество, Украину - когда ее называют "американской марионеткой", а Беларусь - когда их относят к русским, не выделяя в отдельную нацию. Соседнюю с нами Финляндию раздражает любое воспоминание о Советском Союзе. В Германии негатив вызывает память о нацизме.

И только для Венгрии не нашлось раздражителей. Видимо, там проживают самые уравновешенные и миролюбивые люди.