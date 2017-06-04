В Литве пьяные военные НАТО устроили драку

В Литве избили четырех военных Бундесвера, находящихся в стране в рамках миссии НАТО . Накануне ночью пьяные немецкие солдаты пострадали в городе Йонава во время драки, сообщает РИА Новости со ссылкой на литовскую полицию.

«Во время драки в Йонава пострадали четверо нетрезвых дислоцированных в Литве германских военных»,— говорится в сообщении.

По данным полиции, военным не потребовалась госпитализация.

Во время драки солдаты Бундесвера были в гражданской одежде. Они вышли в город во внеслужебное время. Началось расследование инцидента.

Войска НАТО было решено разместить в Прибалтике и Польше год назад. В каждой из стран находится по одному сборному батальону. Так, в Литве служат военные из ФРГ, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга. Большинство бойцов сейчас – немцы.