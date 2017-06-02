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Западная Германия предпочла американский газ российскому
Власти ФРГ будут закупать для западных регионов страны сжиженный природный газ (СПГ) из США. Соответствующее решение было принято вопреки тому, что соединение с российским «Северным потоком» обошлось бы вдвое дешевле. Об этом сообщает Sputnik Deutschland.
Треть газа поступает в Германию из Нидерландов. Однако в 2012 году правительство королевства приняло решение прекратить экспорт к 2030 году. Отказ от экспорта газа затронет 5 миллионов домохозяйств на западе и севере ФРГ. Для покупки российского газа необходимо построить ветку длинной 100 километров. Стоимость строительства оценивается в 300 миллионов евро. Власти ФРГ сделали ставку на строительство ветки длинной 220 километров и стоимостью 600 миллионов евро – для закупки американского газа из Персидского залива. Изначально «Газпром» рассматривался в качестве основного поставщика газа в Германию, однако руководство компании Thyssengas, занимающейся газоснабжением в регионе, поменяло свое мнение после того, как предприятие перешло под управление французской Électricité de France (EDF) и голландского фонда DIF.
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