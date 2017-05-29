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Глава МИД ФРГ отказал США в статусе мирового лидера
США утратили статус мирового лидера. С таким заявлением выступил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
Габриэль выступил с резкой критикой в адрес администрации американского президента Дональда Трампа. Дипломат отметил «несостоятельность США как важнейшей державы» и призвал страны Запада противодействовать политике Вашингтона. Габриэль добавил, что курс нынешней администрации Белого дома в миграционной политике и в вопросах изменения климата негативно влияет на ситуацию в мире. 28 мая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе следует полагаться только на себя и «взять судьбу в свои руки». В немецкой прессе заявление канцлера связали с резким расхождением взглядов между германской и американской сторонами на саммите «Большой семерки», который прошел в Италии 26-27 мая.
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