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Российская Газета

Трамп "подарил" Корсику Италии

Трамп «подарил» Корсику Италии
Фото:
Президент США Дональд Трамп "передал" французский остров Корсика Италии. На своей странице в Facebook 20 мая он опубликовал карту, на которой были отмечены страны, которые он собирался посетить.
Белым контуром на ней обведены Саудовская Аравия, Израиль, Италия и Бельгия. Бдительные пользователи соцсети обратили внимание, что на карте была отмечена не только итальянская Сардиния, но и соседняя Корсика, с конца XVIII века не имеющая никакого отношения к республике, расположенной на Апеннинском полуострове.
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В мире Италия
Дональд Трамп
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