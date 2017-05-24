Президент США Дональд Трамп "передал" французский остров Корсика Италии. На своей странице в Facebook 20 мая он опубликовал карту, на которой были отмечены страны, которые он собирался посетить.

Белым контуром на ней обведены Саудовская Аравия, Израиль, Италия и Бельгия. Бдительные пользователи соцсети обратили внимание, что на карте была отмечена не только итальянская Сардиния, но и соседняя Корсика, с конца XVIII века не имеющая никакого отношения к республике, расположенной на Апеннинском полуострове.