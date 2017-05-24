НАТО нашло способ обойти «австрийское» вето Турции

Государства НАТО заключили новое соглашение, позволяющее восстановить сотрудничество с внеблоковыми партнерами, парализованное после вето Турции на кооперацию блока с Австрией. В то же время турецкий запрет на взаимодействие Брюсселя с Веной сохранится. Страны НАТО достигли соглашения об изменении системы сотрудничества со своими внеблоковыми партнерами, сообщает EURACTIV. Теперь подобная кооперация будет строиться на индивидуальной, а не на коллективной основе, отмечает издание.

Необходимость такой меры была продиктована противоречиями, возникшими между членом альянса Турцией и внеблоковым партнером Австрией. Анкара наложила вето на сотрудничество НАТО с Веной после того, как австрийцы призвали приостановить рассмотрение заявки турков на вступление в ЕС

Турецкое вето привело к тому, что кооперация НАТО со всеми внеблоковыми партнерами, которых насчитывается около 40, оказалась заблокирована. Новое соглашение стран альянса позволит восстановить сотрудничество, а также избежать возникновения подобных инцидентов в будущем.

В то же время партнерство с Австрией останется заветированным, хотя натовцы и выражают надежды на то, что Анкара и Вена смогут как можно скорее преодолеть двухсторонние разногласия.