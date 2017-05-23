Минобороны Эстонии выпустило заявление в связи с чередой ЧП

В Эстонии семь военнослужащих Североатлантического альянса (НАТО) пострадали во время учений. Министр обороны страны Маргус Тсахкна выступил в связи с инцидентами со специальным обращением. Об этом сообщает телеканал Рен ТВ

Один солдат облился горящим спиртом из полевого примуса, второго сбил грузовик, двое военнослужащих Великобритании вылетели на БТР в кювет. Трое военнослужащих из разведывательной роты пострадали, зацепившись антенной своего внедорожника за линию электропередачи. Тсахкна заявил, что все эти несчастные случаи свидетельствуют об интенсивности учений НАТО. Учения «Весенний шторм-2017» проходят в Эстонии с 8 по 26 мая. В них принимают участие 9 тысяч военнослужащих, из которых 2,3 тысячи – иностранные военные из 13 стран.