Глава влиятельной фракции ЕП призвал остановить реализацию «Северного потока - 2»

Глава одной из самых влиятельных фракций Европарламента - Европейской народной партии - Манфред Вебер призвал остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток - 2». «По моему мнению, это ошибочное решение, которое сделает Европу еще более зависимой от России. Для целого ряд стран Центральной и Восточной Европы, а также скандинавских стран этот проект создает проблему», - передает слова Вебера «Прайм».

Вебер добавил, что фракция разделяет эти обеспокоенности и призывает прекратить реализацию проекта, предусмотрев другие варианты поставок газа в Европу.

Отметим, что 11 мая глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле на дискуссии в Германии призвал ФРГ активнее вступаться за проект «Северный поток - 2», в том числе в политической плоскости.

Строительство газопровода, согласно планам, начнется весной 2018 года из России по дну Финского залива в сторону Германии. Nord Stream 2 уже подал заявку в ФРГ на разрешение строительства. В начале мая стало известно, что партнеры по проекту, компании Shell , OMV, Engie, Uniper и Wintershall предоставят оператору кредит суммой до 6,65 млрд евро.

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