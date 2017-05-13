Джонсон допустил «вмешательство» России в парламентские выборы в Британии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия может повлиять на результаты досрочных парламентских выборов в Соединённом Королевстве. Об этом он заявил в интервью The Telegraph

«Думаю, это реальная возможность», — сказал глава британского МИД

Кроме того, Джонсон заявил, что российские власти заинтересованы в ослаблении британской обороны, а также в уходе Соединённого Королевства от США.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Великобритании 8 июня.