Замминистра экономики Саудовской Аравии считает Меркель образцом для саудовских женщин

Заместитель министра экономики Саудовской Аравии Мухаммед аль-Тувайри назвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель «образцом для подражания для всех саудовских женщин».

Как передаёт Deutsche Welle, он также заявил, что Меркель является «своего рода звездой».

По мнению аль-Тувайри, канцлер своими карьерными достижениями и ценностями вдохновляет всех занимающих руководящие посты женщин, а также девочек, которые хотят добиться такого положения в будущем.

Ранее Бундестаг ФРГ одобрил частичный запрет на ношение паранджи.