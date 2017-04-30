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Замминистра экономики Саудовской Аравии считает Меркель образцом для саудовских женщин
Заместитель министра экономики Саудовской Аравии Мухаммед аль-Тувайри назвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель «образцом для подражания для всех саудовских женщин».
Как передаёт Deutsche Welle, он также заявил, что Меркель является «своего рода звездой».
По мнению аль-Тувайри, канцлер своими карьерными достижениями и ценностями вдохновляет всех занимающих руководящие посты женщин, а также девочек, которые хотят добиться такого положения в будущем.
Ранее Бундестаг ФРГ одобрил частичный запрет на ношение паранджи.
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