Штаб Макрона отказал в аккредитации телеканалу RT

Штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона отказал в аккредитации телеканалу RT, а также видеоагентству Ru tly, несмотря на то, что запрос был отправлен заранее несколько раз.

Отмечается, что журналистов телеканала в итоге не пропустили в штаб кандидата.

French Election Race. Arrived at Emmanuel Macron's HQ, but RT has seemingly been barred pic.twitter.com/lRJdfMSTVR — Polly Boiko (@Polly_Boiko) 23 апреля 2017 г.

Корреспондент телеканала RT Полина Бойко сообщила, что штаб Макрона находится под усиленной охраной.

Security very high OUTSIDE Macron HQ, I say outside because we weren't allowed in, after sending countless requests in recent days and weeks pic.twitter.com/mypIiwYUA1 — Polly Boiko (@Polly_Boiko) 23 апреля 2017 г.

RT UK совместно с RT France на протяжении двух дней ведут освещение президентских выборов в открытой студии на берегу Сены у подножия Эйфелевой башни.

Корреспонденты телеканала получают информацию из штабов всех лидирующих кандидатов, кроме штаба Макрона.

Ранее стало известно, что советник Эммануэля Макрона — Мунир Манжуби — обвинил телеканал RT и агентство S utnik в предоставлении якобы ложной информации.

В середине февраля соратник Эммануэля Макрона Ришар Ферран , занимающий пост генерального секретаря движения «Вперёд!» (En Marche!), также выступил с обвинениями в адрес телеканала RT и информационного агентства S utnik. Он заявил об их влиянии на французскую «демократическую жизнь», не приведя при этом никаких доказательств.

Позднее RT ответил на данные обвинения.