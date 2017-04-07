Археологи нашли самый большой древний «монетный двор» в Европе

Археологи обнаружили остатки римского города в Великобритании со следами самого масштабного производства монет в древней Европе.

Как сообщает Live Science, на месте раскопок на территории современного графства Северный Йоркшир археологи нашли 1400 фрагментов оттисков для отлива золотых, серебряных и медных монет.

Кроме того, древний «монетный двор» обнаружен на месте ранее неизвестного богатого римского поселения. Город основан в 60 году, но спустя 20-30 лет жители его покинули.

По словам археологов, это самое древнее римское поселение на территории Британских островов, известное на сегодняшний день.

Как заявила Британская государственная комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии, на месте поселения также найдены ключи, серебряное кольцо, янтарная статуэтка, остатки обуви и различные предметы быта.

Ранее учёные обнаружили на Алтае следы древних землетрясений и группу курганов.