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Меркель посоветовала беженцам селиться в деревнях

Канцлер Германии Ангела Меркель посоветовала беженцам селиться в сельских районах, а не пытаться устроиться в городах. Об этом она заявила в еженедельном видеообращении.
«Многие заявляют, что хотят жить в больших городах. Но там большие сложности с жильём. Я бы посоветовала селиться в регионах, где сельская местность и не так много людей», — отметила канцлер.
Она добавила, что от беженцев ждут соблюдения законов и принятия ценностей страны.
Ранее Меркель рассказала об ошибках Евросоюза и заявила, что их необходимо исправить. В интервью итальянской телекомпании RAI политик заявила, что Европе придется поработать над серьезными просчетами. При этом она обратила внимание на проблемы мигрантов, которые европейцам необходимо решать вместе. В том числе, не допускать кризисы, подобные сирийским.
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Ангела Меркель
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