Меркель посоветовала беженцам селиться в деревнях

Канцлер Германии Ангела Меркель посоветовала беженцам селиться в сельских районах, а не пытаться устроиться в городах. Об этом она заявила в еженедельном видеообращении

«Многие заявляют, что хотят жить в больших городах. Но там большие сложности с жильём. Я бы посоветовала селиться в регионах, где сельская местность и не так много людей», — отметила канцлер.

Она добавила, что от беженцев ждут соблюдения законов и принятия ценностей страны.