Ле Пен сравнила Макрона с Жан-Клодом Ван Даммом

"Это в некотором роде Жан-Клод Ван Дамм политики. В целом, мы ничего не понимаем в том, что он говорит или чего он хочет. Но когда мы понимаем, это вызывает беспокойство", — приводит газета заявление Ле Пен, которое она сделала в ходе выступления на митинге в Лилле.

Жан-Клод Ван Дамм — актер, режиссер, сценарист, постановщик боевых сцен и мастер боевых искусств. За свою актерскую карьеру снялся в общей сложности более чем в 50 фильмах.