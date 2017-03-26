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Ле Пен сравнила Макрона с Жан-Клодом Ван Даммом
Кандидат на пост президента Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен сравнила своего соперника экс-министра экономики Эммануэля Макрона с известным американским актером бельгийского происхождения Жан-Клодом Ван Даммом, пишет газета Figaro.
"Это в некотором роде Жан-Клод Ван Дамм политики. В целом, мы ничего не понимаем в том, что он говорит или чего он хочет. Но когда мы понимаем, это вызывает беспокойство", — приводит газета заявление Ле Пен, которое она сделала в ходе выступления на митинге в Лилле.
Жан-Клод Ван Дамм — актер, режиссер, сценарист, постановщик боевых сцен и мастер боевых искусств. За свою актерскую карьеру снялся в общей сложности более чем в 50 фильмах.
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