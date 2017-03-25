Президент Литвы назвала Россию «угрозой для всей Европы»

Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью изданию Foreign Policy заявила, что Россия представляет угрозу для всей Европы.

«Россия представляет угрозу не только для Литвы, но и для всего региона и всей Европы. Мы видим, как Россия ведёт себя в Калининграде, российском анклаве на нашей границе», — сказала Грибаускайте.

По её словам, в Калининградской области находятся ракеты, которые могут «достичь европейских столиц».

«Разговор уже не только о балтийском регионе», — подчеркнула глава государства.

Ранее Грибаускайте заявила, что ожидает увеличения военного присутствия США на границах с Россией.