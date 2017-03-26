Американская и британская военная техника въехала в Польшу

Представитель генерального штаба чешской армии Ян Шульц сообщил, что в Польшу вошла первая часть конвоя военнослужащих и военной техники армий США и Великобритании, направлявшаяся из Германии транзитом через чешскую территорию, передает ТАСС.

По его словам, американские и британские подразделения укрепят восточное крыло НАТО

Конвой следует семью колоннами, в составе которых 125 единиц военной техники и 550 военнослужащих США и Великобритании, сформированных из состава мотопехотного Второго кавалерийского полка вооруженных сил США. Армия Соединенного Королевства представлена 50 британскими военнослужащими и 20 единицами военной техники.

Конвой проследует в Чехии по маршруту Розвадов — Стара-Болеслав – Наход.