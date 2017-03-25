Лидеры 27 стран ЕС подписали декларацию о будущем Евросоюза после Brexit

Лидеры 27 стран-членов Евросоюза , которые останутся в объединении после выхода Великобритании, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах Евросоюза, свидетельствуют кадры прямой трансляции из капитолийского Дворца консерваторов в Риме.

Декларация – это главный итог саммита в Риме, посвященного 60-летию Римского договора (1957), который заложил основы Евросоюза.

Премьер Польши Беата Шидло , позиция которой стала главной интригой встречи, перед подписанием занесла ручку над документом и замерла на несколько секунд. Поставив подпись, Шидло развела руками и улыбнулась.

Заявление, которое еще в четверг пригрозила заблокировать Польша, отражает видение будущего союза во всех сферах. Как сообщила незадолго до подписания документа администрация президента Франции, в документе выражены достижения европейцев за последние 60 лет, в том числе мир, процветание, европейская социальная модель, и вызовы ЕС, такие как рост популизма, недоверие к европейским институтам и террористическая угроза. В декларации лидеры выражают желание реагировать на вызовы сообща и солидарно, а также указывают приоритеты на будущее: безопасность и защита, процветание и экономический рост, социальная политика и сильные позиции на международной арене.