Военный самолет Франции провел разведку у российских границ

Военный самолет ВВС Франции провел разведывательный полет у границ России на юге Балтики. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на западные сайты, отслеживающие передвижение военной авиации.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией E-3F AWACS с бортовым номером 202 и позывным FAF902 совершил полет вблизи российских границ впервые с 24 февраля. К Калининградской области самолет подлетел со стороны Польши. Максимальное расстояние приближения летательного аппарата к границам России составило 30 километров.

В то же время самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622 проводил ежедневный разведывательный полет вблизи побережья Калининградской области. Ранее сообщалось также о четырехчасовом разведывательном полете у границ России на юге Балтики самолета RC-135W Королевских ВВС Великобритании.

Кроме того, 23 марта AWACS Североатлантического альянса (НАТО) пролетел вблизи Калининградской области в воздушном пространстве Польши. Также вблизи Ленинградской и Псковской областей были замечены два военных самолета ВВС США. Они находились в воздушном пространстве Эстонии.

Чаще всего иностранные военные самолеты пролетают вблизи Крыма, в регионе Балтики и у российских баз в Сирии. Эксперты отмечают рост интенсивности разведывательных полетов в последние годы.