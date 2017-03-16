Елизавета II дала добро на запуск Brexit

Теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может начать переговоры о сроках и условиях Brexit в любой момент.

Ранее законопроект был одобрен обеими палатами британского парламента . СМИ писали, что процедура выхода из ЕС, скорее всего, будет запущена 27 марта.

Референдум по Brexit состоялся 23 июня 2016 года. За выход страны из ЕС отдали голоса более половины британских избирателей. Переговоры с Евросоюзом об условиях Brexit продлятся в течение двух лет, таким образом, Великобритания может покинуть объединение весной 2019 года.