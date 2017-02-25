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В Болгарии выступили за отмену санкций против РФ
Вице-президент Болгарии Илияна Йотова заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
В интервью телеканалу "НоваТВ" он сказала, что нужно предпринимать шаги для постепенного отказа от антироссийских ограничений.
Кроме этого, Йотова подчеркнула, что многие страны ЕС согласились бы с этой позицией. Он добавила, что от санкций страдают не только политики, но и обыкновенные европейцы.
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