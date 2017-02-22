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Германия нашла новый способ "запугать" Россию

Германия нашла новый способ «запугать» Россию
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Власти ФРГ отправят в Литву танки и бронемашины. Такое решение озвучила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. С помощью военной техники в Берлине планируют защитить восточные границы Североатлантического альянса. Об этом сообщает британское издание The Independent.
Кроме того, глава оборонного ведомства отметила, что к 2024 численность армии Германии составит 198 тысяч человек, что на пять тысяч больше, чем в настоящий момент. Ляйен подчеркнула, что это необходимо для того, чтобы вооруженные силы могли "адекватно реагировать на события за рубежом". В феврале 2017 года в Латвию были направлены 220 военнослужащих роты тяжелой бронетехники 3-й бригады армии США. Также в республику прибыли 15 танков Abrams и шесть бронетранспортеров Bradley.
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