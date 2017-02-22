Германия в надежде напугать Россию пошлет в Литву свои танки

Германия планирует послать в Литву свои танки и бронемашины для защиты восточных границ НАТО на фоне обострившихся отношений между альянсом и Россией, пишет британское издание The Independent.

Вместе с тем министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в планы германской армии входит увеличение численности личного состава на пять тысяч человек. Таким образом, к 2024 году численность германской армии должна составить 198 тысяч человек.

По словам немецкого министра, это необходимо для того, чтобы армия была в состоянии «адекватно реагировать на события за рубежом и проблемы безопасности».

Издание напоминает, что в январе этого года Германия уже направила тысячу своих солдат в Литву в рамках миссии по защите своих восточных границ с Россией. Танки же и бронемашины будут отправлены с целью поддержать существующий контингент в стране.

Летом 2016 года НАТО приняло решение о размещении четырех международных батальонов в Польше и Прибалтике. Позже, в феврале этого года, в Латвию прибыли более 220 военнослужащих роты тяжелой бронетехники 3-й бригады армии США, а также 15 танков Abrams и шесть боевых машин пехоты Bradley.