«Медовые ловушки»: Россию заподозрили в провокации драк военных НАТО

«Ходят разговоры, что местные жители не рады этим солдатам. Там будет 800 молодых британских военнослужащих. Они будут ездить с баз в города. Возможно, они будут ходить по пабам. Мы не можем исключить возможность спровоцированных драк», - сказал Марран. По его словам, российские власти планируют устраивать «медовые ловушки», которые обычно организовываются с помощью женщин, провоцирующих драки между мужчинами в барах.

По мнению Маррана, Москва будет направлять в Эстонию «солдат с огромным ящиком возможностей», который будет включать в себя поддельные новости. «В стиле тактики холодной они будут пытаться проникнуть в аккаунты военных НАТО в соцсетях и найти там информацию для шантажа», - заявил он.

В июле 2016 года на саммите НАТО было принято решение укрепить восточный фланг альянса, разместив в Литве, Латвии, Эстонии и Польше международные батальоны. В октябре стало известно, что весной 2017 года Великобритания перебросит в Эстонию полностью готовый к боевому применению батальон с бронетехникой, состоящий из 800 человек.