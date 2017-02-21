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"Медовые ловушки": Россию заподозрили в провокации драк военных НАТО
Глава эстонской разведки Микк Марран заявил, что между прибывшими в страну британскими военными НАТО и местным населением могут возникать драки, «спровоцированные Москвой». Об этом сообщает Daily Mail.
«Ходят разговоры, что местные жители не рады этим солдатам. Там будет 800 молодых британских военнослужащих. Они будут ездить с баз в города. Возможно, они будут ходить по пабам. Мы не можем исключить возможность спровоцированных драк», - сказал Марран. По его словам, российские власти планируют устраивать «медовые ловушки», которые обычно организовываются с помощью женщин, провоцирующих драки между мужчинами в барах.
По мнению Маррана, Москва будет направлять в Эстонию «солдат с огромным ящиком возможностей», который будет включать в себя поддельные новости. «В стиле тактики холодной они будут пытаться проникнуть в аккаунты военных НАТО в соцсетях и найти там информацию для шантажа», - заявил он.
В июле 2016 года на саммите НАТО было принято решение укрепить восточный фланг альянса, разместив в Литве, Латвии, Эстонии и Польше международные батальоны. В октябре стало известно, что весной 2017 года Великобритания перебросит в Эстонию полностью готовый к боевому применению батальон с бронетехникой, состоящий из 800 человек.
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