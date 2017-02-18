Россия передала Нидерландам эксклюзивные данные РЛС по MH17

Росавиация Россия передала Нидерландам подробные и необработанные данные о катастрофе самолета на востоке Украины. С таким заявлением выступила сегодня

В заявлении ведомства говорится, что российская сторона в октябре 2016 года направила Нидерландам данные первичной радиолокации – объективную информацию, четко описывающую реальную воздушную обстановку в момент катастрофы МН17.

«Данные РЛС были переданы голландской стороне в максимально подробном виде – необработанными – что автоматически свидетельствует об их подлинности и эксклюзивности», - сказано в сообщении.

В Росавиации говорят, что данные первичной радиолокации, переданные Россией, имеют собственный формат шифрования. Формат ASTERIX, о котором заявили Нидерланды, предполагает передачу данных уже в обработанном виде.

«Российская сторона готова в любой момент предоставить международным следователям помощь специалистов-разработчиков, которые знакомы с системой дешифрования информации с радиолокатора», - заявили в Росавиации

Напомним, ранее следователи Нидерландов заявили, что Россия предоставила им неполную техническую информацию о катастрофе.

Малазийский Boeing летел из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.