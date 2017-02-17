В Турции произошел мощный взрыв

В турецком городе Вираншехир прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел неподалеку от жилого комплекса для сотрудников судов и прокуратуры . Власти республики уже сообщили об одном погибшем и 15 раненых. Заявление передает агентство Reuters

«При взрыве заминированного автомобиля погиб трехлетний ребенок и 15 человек получили ранения», — заявил губернатор провинции Шанлыурфа Гюнгёр Азим Туна.

В свою очередь РИА Новости, ссылаясь на собственный источник, сообщают о трех погибших.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Детали происшествия пока не сообщаются.

Город Вираншехир находится рядом у границы с Сирией.