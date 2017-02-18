МИД Польши обеспокоен наплывом украинцев в страну

«Я не могу согласиться с тем, что Польша не согласна принимать мигрантов.

За год мы выдали 1267 тысяч виз. Из этого количества 650 тысяч были разрешения на работу. Большинство из них приехали к нам и решили остаться», - заявил министр внешнеполитческого ведомства.

Глава МИД отметил географическое положение Польши, вынуждающее принимать украинцев

«У нас просто другое географическое расположение и другая миграционная картина», — подчеркнул Ващиковский.