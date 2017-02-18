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МИД Польши обеспокоен наплывом украинцев в страну
Более миллиона граждан Украины, приехавших в 2016 году, создали огромную миграционную нагрузку на Польшу. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, передает украинское издание «Европейская правда».
«Я не могу согласиться с тем, что Польша не согласна принимать мигрантов.
За год мы выдали 1267 тысяч виз. Из этого количества 650 тысяч были разрешения на работу. Большинство из них приехали к нам и решили остаться», - заявил министр внешнеполитческого ведомства.
Глава МИД отметил географическое положение Польши, вынуждающее принимать украинцев
«У нас просто другое географическое расположение и другая миграционная картина», — подчеркнул Ващиковский.
Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал, что Евросоюз к лету 2017 года начнет пускать украинцев без виз.
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