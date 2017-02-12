Алекс Смерфит игнорирует Викторию Боню после разрыва

Виктория Боня , похоже, переживает расставание с гражданским мужем — Алексом Смерфитом не так легко, как ей хотелось бы. Недавно она заверила поклонников, что они разошлись на позитивной ноте и намерены поддерживать дружеское общение. Однако на деле всё выглядит немного иначе. Судя по всему, Алекс намерен вычеркнуть Боню из своей жизни.

Для начала Смерфит, несмотря на заверения Виктории о наличии между ними теплых отношениях, не взял её в отпуск на «остров миллионеров». Вместе с ним на отдых полетела только общая дочка пары — Анджелина. Позднее в комментариях к одному из отпускных фото Виктория решила напомнить Алексу о себе и написала нежное послание: «Я скучаю по вам...», Но признание Бони так и осталось без ответа...

Судя по микроблогу Смерфита, он нисколько не страдает после разрыва и как будто назло Виктории начал вести «разгульный» образ жизни. Он стал частым гостем самых горячих вечеринок в ночных клубах. К слову, именно в одном из таких заведений его и сфотографировали целующимся с роскошной брюнеткой.

Виктории же вместо райского отдыха на острове пришлось довольствоваться непродолжительным отдыхом в Италии с подругой.