Spiegel: лишь один из восьми транспортников A400M Бундесвера готов к полетам

Лишь один из восьми военно-транспортных самолетов A400M, имеющихся сейчас в распоряжении Бундесвера (вооруженные силы ФРГ), готов к полетам, остальные находятся на ремонте либо проходят инспекцию и не могут быть задействованы. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Всего правительство ФРГ заказало у концерна Airbus 53 A400M. На текущей неделе новый самолет министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен сломался уже во время своего "премьерного" полета. У A400M во время командировки фон дер Ляйен в Литву отказал один из двигателей. В этой связи крылатая машина "застряла" в аэропорту Каунаса, а немецкая делегация во главе с министром была вынуждена возвращаться в Берлин на старом транспортнике Transall.

Тем самым серия неприятностей, связанных с техническим состоянием "суперсовременных" A400M, продолжилась. Летом прошлого года Германия приостановила полеты двух из трех полученных к тому времени A400M из-за обнаруженного чрезмерного износа двигателей. Ранее, в мае 2015 года, самолет потерпел катастрофу во время испытаний в Испании, все 4 члена экипажа тогда погибли. В конце января 2017 года в полете у самолета треснуло стекло в кабине пилотов. Еще один A400M, который должен быть доставить вертолет для испытаний в условиях низких температур, из-за технических проблем совершил внеплановую посадку в шведском Лулео.

"В люфтваффе (военно-воздушные силы ФРГ) разочарованы производителем A400M - Airbus, поскольку все машины были недавно поставлены германской стороне. По-настоящему задействовать A400M едва ли возможно", - пишет Spiegel.

Ранее газета Bild сообщила, что минобороны ФРГ потребовало от концерна Airbus почти 40 млн евро в качестве компенсации за задержку поставок новых военно-транспортных самолетов. По информации издания, 27,2 млн евро уже были переведены Германии.

"Производитель по-прежнему не держит под контролем ситуацию с плачевным техническим состоянием A400M", - отметил эксперт по вопросам обороны парламентской фракции "Союз 90"/"зеленые" Тобиас Линднер.