В парижском метро прогремел взрыв

Сильный взрыв прогремел в парижском метро, что привело к эвакуации десятков пассажиров. Как передает Mirror, инцидент произошел рядом с Площадью Италии. При этом речь идет не о теракте, а о проблемах с электричеством. Однако взрыв поначалу вызвал панику у населения и заставил полицию принять меры повышенной готовности. Площадь была оцеплена службой безопасности.

По предварительным данным во время взрыва пострадали восемь человек.