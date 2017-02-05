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Проди призвал вернуть Россию в G8
Известный итальянский политик заявил о необходимости вернуть Россию в формат Большой восьмерки, передают Рамблер/новости.
Проди выступил колумнистом газеты Messagero, и обрисовал свое видение будущего Европы. По его мнению, из-за России ЕС должен вступить в своеобразное соревнование с США.
«Задача Италии как страны-председателя G7 состоит в том, чтобы постепенно вернуть Россию к работе в формате G8. Необходимо занять позицию по восстановлению отношений раньше, чем это сделает американский президент», - считает итальянский политик.
По словам Проди, необходимо быть прагматиком – санкции против России не помогли урегулировать кризис на Донбассе. При этом РФ доказала, что способна и в одиночку бороться с терроризмом на Ближнем Востоке.
Кроме того, политика Трампа не оставляет ЕС выбора – надо пригласить Россию на саммит. При этом Проди предупреждает, что неясно, будет л Россия участвовать в G-8, если санкции не будут сняты
Романо Проди – известный мировой политик, был премьер-министром Италии и главой Еврокомиссии.
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