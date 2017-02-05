Новые британские эсминцы оказались без защиты от российских подлодок

Современные британские эсминцы беззащитны перед российскими подводными лодками из-за шума, который они издают. Так считает газета The Sunday Times

Расследование воскресной Times обнаружило проблемы в вооружении и закупках армии. Газета вышла с заголовком «Найдены огромные бреши в обороне Великобритании».

Издание перечисляет недостатки, обнаруженные журналистами в ходе расследования. Британские корабли настолько шумные, что русские субмарины слышат их за сто морских миль. Беспилотники, стоящие 1 млрд евро, только вступили в строй, хотя были заказаны 12 лет назад. Легкие танки слишком велики, чтобы поместиться в военно-транспортный самолет.

«Проблемы растут. Вооруженные силы будут не в состоянии защитить Британию от серьезного военного нападения», - резюмирует издание.

В частности Times пишет, что Минобороны Великобритании ошиблось при проектировании эсминцев проекта 45. В итоге эти новейшие корабли издают шум, который прекрасно слышат российские подлодки на расстоянии примерно в 200 км (100 морских миль). Британские адмиралы говорят, что корабли гремят под водой как ящик с инструментами.

Эсминцы проекта 45 начали строить для британских ВМС с 2003 года.