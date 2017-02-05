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Новые британские эсминцы оказались без защиты от российских подлодок
Современные британские эсминцы беззащитны перед российскими подводными лодками из-за шума, который они издают. Так считает газета The Sunday Times.
Расследование воскресной Times обнаружило проблемы в вооружении и закупках армии. Газета вышла с заголовком «Найдены огромные бреши в обороне Великобритании».
Издание перечисляет недостатки, обнаруженные журналистами в ходе расследования. Британские корабли настолько шумные, что русские субмарины слышат их за сто морских миль. Беспилотники, стоящие 1 млрд евро, только вступили в строй, хотя были заказаны 12 лет назад. Легкие танки слишком велики, чтобы поместиться в военно-транспортный самолет.
«Проблемы растут. Вооруженные силы будут не в состоянии защитить Британию от серьезного военного нападения», - резюмирует издание.
В частности Times пишет, что Минобороны Великобритании ошиблось при проектировании эсминцев проекта 45. В итоге эти новейшие корабли издают шум, который прекрасно слышат российские подлодки на расстоянии примерно в 200 км (100 морских миль). Британские адмиралы говорят, что корабли гремят под водой как ящик с инструментами.
Эсминцы проекта 45 начали строить для британских ВМС с 2003 года.
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