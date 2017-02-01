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Стала известна причина отказа России в визах норвежским депутатам
Россия отказала в визах норвежским депутатам в связи с решением Осло ограничить доступ на Шпицберген лица, подпадающим под международные ограничительные меры. Такое заявление сделал источник «Интерфакса». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство.
Министерство иностранных дел Норвегии 1 февраля вызвало российского посла Теймураза Рамишвили для того, чтобы выразить протест в связи с решением российской стороны отказать в предоставлении виз двум членам делегации норвежского парламента для посещения России. Свой визит в Москву делегация членов комитета по международным делам и обороне парламента Норвегии планировала на 2 и 3 февраля.
По данным местных СМИ, во въезде в Россию было отказано лидеру социал-либеральной партии «Венстре» Трине Скеи Гранде и Борду Вегару Сульхьеллу из Социалистической левой партии. Решение об ограничении въезда на Шпицберген фигурантам санкционных списков Совета Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН), а также лицам, подпадающим под «международные рестриктивные меры», Норвегия приняла 7 августа 2015 года.
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