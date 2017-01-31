В Европарламенте Путина и Трампа назвали угрозой для ЕС

Верхофстадт представляет Европарламент на переговорах по Brexit. Выступая в Лондоне, он заявил, что до избрания Трампа угроз было всего две - исламисты и Путин. «Я только что вернулся из США, и я считаю, что у нас появился третий фронт, подрывающий ЕС ... И это Дональд Трамп», - заявил он.

После этого политик заявил, что национализм приведет Европу к катастрофе. «Двадцать миллионов человек погибли из-за национализма в Европе. Нет ни одной семьи на континенте, в которой бабушка или дедушка не были жертвами этого идиотизма, этих зверств в конце 19-го и всего 20-го века», - напомнил он.

Ранее в ходе встречи с британским премьером Терезой Мэй Трамп поддержал решение Соединенного Королевства о выходе из Евросоюза. Также он назвал НАТО устаревшей организацией и обвинил германского канцлера Ангелу Меркель в проведении «катастрофичной» политики.