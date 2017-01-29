Нидерланды не смогли расшифровать данные по MH17 от России

Голландские следователи, которые занимаются расследованием крушения малайзийского Boeing рейса MH17, просят Россию повторно предоставить им информацию с радаров. Данные были отправлены в октябре прошлого года в формате, который не соответствует международному стандарту, заявил представитель прокуратуры Нидерландов.

«По-прежнему необходима дополнительная информация для того, чтобы лучше понять, что изображено на снимках с радаров», -- заявил он, сообщает Рамблер/новости со ссылкой на австрийскую газету Standart

Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Расследование катастрофы проводится совместной следственной группой под руководством Нидерландов с участием Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины. По мнению экспертов группы, малазийский самолет был сбит ракетой «Бук», доставленной из России и запущенной с украинской территории, подконтрольной ополченцам (неподалеку от населенного пункта Первомайское), а ракетоноситель возвращен в Россию. В России настаивают на версии о пуске ракеты с другого места — из района населенного пункта Зарощенское, контролировавшегося украинской армией.